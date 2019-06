'Mysterieuze moorden en hippe hallucinaties'

Alias Grace 2017, 6 afleveringen

‘The Handmaid’s Tale’ is één van de meestbesproken reeksen van de afgelopen jaren, maar rond deze andere verfilming van een boek van Margaret Atwood bleef het redelijk stil toen ze eind 2017 op Netflix verscheen. Onterecht, want ‘Alias Grace’ is een op feiten gebaseerd en erg puik geschreven kostuumdrama, dat rond dezelfde thema’s draait. Sarah Gadon schittert als Grace Marks, een jonge vrouw uit de 19de eeuw die beschuldigd wordt van moord op het koppel bij wie ze als dienstmeid werkt. Een groepering die tegen de doodstraf ijvert, wil bewijzen dat ze ontoerekeningsvatbaar is, en daarom moet Grace tegen een psychiater haar hele leven uit de doeken doen. En dat leven bestaat vooral uit uitbuiting, onderdrukking en ontmoetingen met mannen die vinden dat ze recht hebben op haar en haar lichaam. Of zoals haar beste vriendin zegt: ‘De echte vloek van een vrouw zijn, is dat je moet omgaan met alle nonsens van mannen.’