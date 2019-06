'Als socialisten hebben we ons kapotbestuurd en zijn we te ver meegegaan in het neoliberalisme. Zo hebben we het vertrouwen van de arbeidersklasse verloren'

Willy Claes vult zijn dagen niet alleen met boeken lezen, wandelen, middagdutjes doen en mopperen over de politieke actualiteit. De 80-jarige oersocialist is nog actief in enkele raden van bestuur, en bereidt als voorzitter van de zomeropera Alden Biesen een grote operaproductie voor met 22 vertoningen voor twaalfduizend toeschouwers. Claes dirigeert het slotconcert.

HUMO Is dat te vergelijken met politiek bedrijven?

CLAES «Er zijn verschillende stijlen om zo’n concert in goede banen te leiden. Je hebt de autoritaire dirigenten die van de muzikanten eisen dat ze haarfijn in de pas lopen of ze vliegen eruit. Maar ik behoor tot de meer democratische school die iets wil neerzetten sámen met het orkest. Ik hou niet van poseurs die vooral veel show verkopen, maar amper verstaanbaar zijn voor hun orkest. Zij maken mayonaise, in plaats van muziek. Geef mij maar Bernard Haitink. Die dirigeerde op zijn 90ste z’n laatste symfonie, en deed dat zoals altijd met heel zuivere bewegingen en veel respect voor zijn orkest.»

HUMO Bij de SP.A lijkt de harmonie zoek. Bruno Tobback en Hans Bonte zijn vernietigend over het cumulverbod en de partijvernieuwing die John Crombez doorvoerde. Ze willen een andere dirigent.