Ver of dichtbij, duur of goedkoop: uw kostbare vakantietijd moet lonen en u wilt de valkuilen vermijden waarin de lezers van concurrerende bladen vallen en hervallen. Als sommige dingen die ik aanbeveel te duur of te exotisch lijken, begrijp me dan niet verkeerd: ik ben geen snob, maar ik ben wel bereid om, soms bijna letterlijk, wekenlang droog brood te eten om dan iets te boeken dat heel bijzonder en apart is (en dus helaas ook duur). Ik verkies kwaliteit boven kwantiteit: liever één nacht op een fabelachtige plek slapen dan zes maanden op een camping. En zoals een antiekhandelaar me ooit terecht verweet toen ik wat te drastisch afdong: ‘If you want to drink champagne, you have to pay champagne money.’

Vijf eeuwen terug

'Het Gruuthusemuseum in Brugge: middeleeuwser vindt u niet'

We beginnen bij het Gruuthusemuseum in Brugge, en bij uitbreiding de Brugse musea rond de Dijver. Er zijn nog weinig plekken in België waar je je in de middeleeuwen kunt wanen. De steegjes rond het Antwerpse Vleeshuis misschien, of het Gentse Gravensteen op een mistige dag bij valavond. Of het grondig, maar niet té drastisch gerestaureerde Gruuthuse, dat dit jaar vijf eeuwen Brugse en (vermits Brugge lang het epicentrum van Vlaanderen was) Vlaamse geschiedenis belichaamt. Ga heel vroeg en op een weekdag, anders wordt u opgeslokt door een horde toeristen en waant u zich in Japan.