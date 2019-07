Wegens een jammerlijke overboeking hopeloos gestrand op de luchthaven van Napels-Zuid? Ziek op de pot geparkeerd nadat u in Mexico tegen beter weten in tóch die dubieuze chili con carne naar binnen gewerkt had? Uw vakantie noodgedwongen op een muffe hotelkamer in Malaga doorgebracht omdat u net die éne week geboekt had dat het daar de afgelopen eeuw constant geregend heeft?