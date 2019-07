'Het zou niet de eerste keer zijn dat een piloot onschuldige passagiers de dood injaagt'. Het mysterie van MH370

Vijf jaar geleden, op 8 maart 2014, verdween een Boeing van Malaysia Airlines tijdens de vlucht van de radar. Tot op vandaag weet niemand waar MH370 is gebleven of wat er aan boord is gebeurd. Een nauwkeurige reconstructie op basis van alle beschikbare gegevens leidt tot één onvermijdelijke conclusie: de piloot heeft het gedaan. ‘Het is niet moeilijk om Zaharie voor je te zien, tegen het einde, vastgesnoerd in een comfortabele stoel in de cockpit. Hij voelt zich gekoesterd in de vertrouwde gloed van de boordinstrumenten en weet dat er geen weg terug meer is.’