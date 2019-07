Humo sprak met de échte drugskoning van 'Undercover' Janus van Wesenbeeck. 'Toen die twee op de camping kwamen, wist ik meteen dat het agenten waren'

Liever luisteren naar dit verhaal? Hieronder de voorgelezen versie door Blendle:

'In de kranten staat dat ik voortvluchtig ben, dat klopt niet. Ik ben net op aanraden van de politie uit Nederland weggegaan'

Janus van Wesenbeeck (57) groeide op in een woonwagenkamp in Eindhoven. In het boek ‘Busted’ van journalist Keith Moor wordt hij omschreven als één van de grootste drugsproducenten en -smokkelaars ter wereld. In 2000 neemt hij zijn intrek op camping Parelstrand in Lommel. In de serie: camping Zonnedauw. Zijn zoon en dochter wonen dicht bij de camping. Hij profileert zich niet als een rijke drugsbaron: hij blijft altijd erg low profile, rijdt niet in dure auto’s en heeft geen villa’s in België of Nederland. Hij is extreem op zijn hoede en blijft ongrijpbaar voor justitie, hoewel de Nederlandse en de Belgische politie hem in het vizier houden. Nadat hij in 2011 werd veroordeeld tot tien jaar cel voor drugshandel, kwam hij in 2015 vervroegd vrij. Sindsdien leeft Van Wesenbeeck ondergedoken, ‘op aanraden van de politie’.

In de serie eindigt de undercoveractie als een overwinning voor politie en justitie: een door Ferry bestelde partij drugs wordt afgeleverd en tijdens het trouwfeest van het undercoverpaar volgt een inval. In werkelijkheid waren er geen drugs, maar toch werden Van Wesenbeeck en zijn medewerkers gearresteerd en veroordeeld. Volgens Van Wesenbeeck ten onrechte: ze wisten naar eigen zeggen vooraf al dat de undercoveractie liep en hadden er alles aan gedaan om geen strafbare feiten te plegen.