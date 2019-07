'Elke dag een nieuwe monumentendag'

Paringskreet

Google Earth is een prachtige uitvinding en mijn even simpele als gouden tip van de week is: bekijk voor u iets boekt áltijd uw hotel op Google Earth om te zien aan welke discotheken, invalswegen of vuilnisbelten het grenst. Of om te checken hoe het strand nú oogt, en niet die ene dag toen de perfecte publiciteitsfoto werd genomen. In South Beach, Miami, bijvoorbeeld, zit je aan de Atlantische Ocean, en niet alleen is die vaak te onstuimig en verraderlijk om te zwemmen (om van de haaien en de olievlekken nog te zwijgen), maar ook op het strand voor het chicste hotel spoelt er geregeld zeewier en afval aan. En enkel op Google Earth zie je dat de openluchtdisco van The Nautilus pal naast de zen garden van de Shore Club ligt – probeer die twee maar ’s te rijmen.