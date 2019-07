Anne-Sophie Balsing, de vrouw van Roel Vanderstukken: 'Mijn plan was: eerst ballerina worden, en daarna fotomodel en zakenvrouw. Allemaal gelukt.'

'Toen ik Roel ontmoette, stond ik voorovergebogen mijn haar te föhnen. Het eerste wat hij van me zag, was mijn kont'

Deze week kunnen we Anne-Sophie eindelijk zélf leren kennen, want dan nemen zij en Roel samen deel aan de zomers-culinaire reeks ‘Grillmasters’ op VIER. Twee tegenpolen achter de barbecue: dat wordt spannend.

Anne-Sophie Balsing «Roels ouders, grootouders en tantes wonen bijna allemaal praktisch om de hoek. Dat is bij mij wel anders. Mijn moeder is opgegroeid in Belgisch Kongo, maar omdat ze de balletopleiding in Antwerpen wilde volgen, is ze op haar 12de alleen naar België gekomen en bij haar tante in de kelder gaan wonen. Mijn vader is een Amsterdammer die als kind voor het import- en exportbedrijf van zijn ouders naar Antwerpen is verhuisd. Ik had oorspronkelijk de Nederlandse nationaliteit, ik heb als baby zes maanden in Afrika gewoond en ben opgegroeid in Berchem en Leuven. Ik woonde op mijn 16de in Parijs, op mijn 18de in Tokio en op mijn 20ste in New York.»