Humo's Onbetaalbare Zomerboekentips: Tomas De Soete, Soe Nsuki en Joost Vandecasteele

'Wees een fijne mens aan het zwembad: gun jezelf lichte kost'

‘Twee prinsesjes’

TOMAS DE SOETE (presentator en tv-maker) «Ik slaag er zelden in om op doordeweekse dagen langer dan een kwartier te lezen. Ik val meestal met een boek op mijn voorhoofd in slaap. Zelfs in de vakantie die er nu aankomt, zal ik niet urenlang heerlijk kunnen lezen. Meestal klap ik net een boek open om dan vast te stellen dat één van de kinderen in zijn broek heeft gedaan en een ander zonder bandjes in het zwembad is gesprongen.»

HUMO Met welke boeken trotseer je straks de vuile broeken?