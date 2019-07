Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester: 'Ik kan de onverbloemde waarheid zeggen, ik moet toch niet verkozen raken'

Rik Torfs noemt hem een extremist, De Morgen-journalist Joël De Ceulaer schertste dat ‘als we deze man de sleutels in handen geven, er collectieve deportaties komen waarbij alle plattelandsbewoners met een Mobiscore onder de 7 bijeengedreven worden in woontorens in de stad’. Anderen waarderen zijn pleidooi voor de betonstop en een radicaal klimaatbeleid, maar verwijten hem dat hij te vaak provoceert. Van Broeck kaatst de bal terug. ‘Als ik het hele verhaal breng, snappen mensen het.’ We doen de test!