De eeuwelingen van Vlaanderen (1): 'Spreek met mensen van mijn ouderdom en ze zullen allemaal hetzelfde zeggen: het is verbeterd, maar naar de slechte kant'

Marcel Vanthilt mag zich gesteund voelen door de statistieken: het gaat in stijgende lijn met onze eeuwelingen. In 2018 waren er 1.606 Belgen die 100 jaar of ouder waren. Ter vergelijking: in 2008 waren ze met 1.381, en in 1988 met amper 353. Alleen scoren de vrouwen wel opmerkelijk beter dan de mannen. Maar liefst 1.408 vrouwen hadden tegen eind 2018 hun 100ste verjaardag gevierd, tegenover slechts 198 mannen. Eén van hen is Henri Lowel. Geen enkele tand is nog de zijne, dus wordt zijn varkenskotelet vermalen tot hapklare brei in de keuken van het woonzorgcentrum. Maar verder heeft hij weinig last van zijn gevorderde leeftijd.

HUMO Gefeliciteerd met uw 100 jaar, meneer Lowel. Of mogen we Henri zeggen?

Henri Lowel «Henri is goed. Of Rieke, van Hendrik. Zo noemden ze me bij ons in het dorp. Ik kom uit Nieuwerkerken, bij Sint-Truiden.

»Ik mankeer niks, maar ik heb chance gehad: na de begrafenis van mijn tweede vrouw voelde ik me niet goed tijdens de koffietafel. Ik ben stilletjes naar mijn auto gegaan en naar huis gereden, maar mijn jongste zoon is me achternagekomen. Thuis heeft hij de ambulance gebeld. Bleek dat ik een hersenbloeding had. Ze hebben me moeten opereren: 26 haken in mijn hoofd. De chirurg zei: ‘U bent er miraculeus doorgekomen.’ Ik had een bloeding aan de hersenstam en de meesten die dat krijgen, sterven ter plekke. Slechts één op de honderd overleeft zoiets zonder letsel. Het enige wat ik eraan heb overgehouden, is een litteken op mijn hoofd. Wilt u eens voelen?»