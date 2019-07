'Mijn advies: probeer voeding uit plastic of in blik te vermijden'. De impact van de hormoonverstoorder

In ons land pleitte de Hoge Gezondheidsraad onlangs nog om de blootstelling aan chemische stoffen zoveel mogelijk te beperken. Er zijn namelijk steeds meer aanwijzingen dat contact met bepaalde chemicaliën, vooral op jonge leeftijd, later zogeheten beschavingsziekten als diabetes, hart- en vaataandoeningen, kanker, dementie, problemen met de vruchtbaarheid en allergieën kan veroorzaken. In een reeks toch wel opmerkelijke adviezen raadde de Gezondheidsraad onder andere aan om het gebruik van nagellak, kleurspoelingen, parfum en andere cosmetische producten tot een minimum te beperken, kinderen niet met rubber of plastic speelgoed te laten spelen en – ook al hebt u net te liefde van uw leven gevonden – geen tatoeages te laten zetten. Voorts adviseerde de Raad om uit te kijken met het gebruik van insecticides en luchtverfrissers, nieuwe kleding te wassen voor het eerste gebruik, geen voedsel op te warmen in plastic potjes of schaaltjes in de microgolfoven en geen pannen met een antikleeflaag te gebruiken. Zwangere vrouwen kregen het advies zover mogelijk weg te blijven van allerlei verven.