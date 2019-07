[Ik ben uitgenodigd bij Madonna (60) thuis in het centrum van Londen, een statige woning in een rustige straat die veel weg heeft van een ambassade. Ze komt de trap af en wat meteen opvalt, is dat ze er van dichtbij haast choquerend mooi uitziet, met haar hartvormige gezicht, haar blauwe ogen en haar geprononceerde kin, die wat aan Elvis doet denken. Ze draagt een jurk van Marni die losjes op haar schouders hangt en een ivoorkleurige huid laat zien – ze lijkt haast een porseleinen figuurtje uit een pronkkast. In één van de zitkamers neemt ze plaats op een bank en wijst ze me een lage leren fauteuil aan. De ruimte is stemmig maar sober verlicht: ze heeft tot drie uur ’s ochtends op de set van een fotoshoot gestaan, en daarna duurde het nog twee uur voor ze in bed lag. Niet dat het veel uitmaakt: ze lijdt al decennia aan slapeloosheid. Dan verslindt ze boeken als ‘The Heart is a Lonely Hunter’ van Carson McCullers en ‘The Year of Magical Thinking’ van Joan Didion. Een slaapmutsje durft ze zichzelf wel toe te staan, maar van slaapmiddelen blijft ze af.

Madonna «Dan zou het weleens gevaarlijk kunnen worden. Ik heb de voorbije weken een reeks videoclips opgenomen. Dat was telkens ’s nachts, en het was bijtend koud.»

– Hoe voel je je?