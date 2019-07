The Black Keys: 'Door al het touren konden we niet doen wat we graag doen: platen maken'

'Door al het touren konden we niet doen wat we graag doen: platen maken'

Dan Auerbach (zang, gitaar) en Patrick Carney (drums) waren 16-jarige pubers toen ze in 2002 hun allereerste plaat ‘The Big Come Up’ uitbrachten. Ondertussen, ruim zeventien jaar later, zijn de mannen een paar Grammy’s en ettelijke kilo’s rijker, maar hun muziek bevat nog steeds evenveel rock-’n-roll als in hun begindagen. Na ‘Turn Blue’ uit 2014 gingen de twee even hun eigen weg en zocht zeker Auerbach nieuwe horizonten op, op zijn zonnige soloplaat ‘Waiting on a Song’ uit 2017 en als producer voor onder meer Lana Del Rey en The Pretenders. Maar nu zijn The Black Keys terug met een album dat de erg eenvoudige titel ‘Let’s Rock’ draagt, vol staat met simpele rechttoe-rechtaanrock en door onze man (jub) vorige week nog ‘een heerlijke feelgoodplaat’ werd genoemd.

In Auerbachs eigen Easy Eye Sound Studio in Nashville praten we met de twee over hun nieuwe plaat, executies op de elektrische stoel en de lange radiostilte.

HUMO Hoe voelt het om, vijf jaar na ‘Turn Blue’, eindelijk nieuwe muziek op de wereld los te laten?

Patrick Carney «Heel goed! Na ‘Turn Blue’, ergens halverwege 2015, voelden we dat we nood hadden aan een pauze. En uiteindelijk heeft die pauze drie jaar geduurd.»