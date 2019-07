Klaxons, The Automatic en Wild Beasts zijn gesplit en Bloc Party en White Lies doen nostalgietours: Foals is één van de weinige nog springlevende groepen uit de Britse indierockboom rond 2005. De singles uit hun nieuwe, vijfde plaat ‘Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1’ scoorden goed en na de zomer brengt Foals nóg een plaat uit. Maar eerst staan Yannis Philippakis en co. nog als headliner op Down the Rabbit Hole.