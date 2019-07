Tussen Hemel & Hel met Monika Van Lierde: 'Headbangen in de file'

'Seks vind ik ook tof, hoor'

Dat het de populariteit van dokter Ann bij de gemiddeld 1,2 miljoen trouwe kijkers geen kwaad zal doen, is niet noodzakelijk goed nieuws voor de actrice die haar gestalte geeft: Monika Van Lierde.

Monika Van Lierde «Ik speel al sinds de allereerste aflevering uit 1995 mee in ‘Thuis’, maar aan de bekendheid die ermee gepaard gaat, heb ik nooit kunnen wennen. Grote evenementen zoals festivals vermijd ik. Altijd weer is er die angst om herkend en aangestaard te worden. Eén van mijn grootste angsten is dat iemand mij en mijn kinderen zou filmen, en het resultaat via sociale media verspreidt.