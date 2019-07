Marisa Papen (27), model en activiste: 'Zal ik het interview gewoon naakt doen?'

'Ik stel alleen de vraag: wat is er precies verkeerd met het naakte lichaam?'

Marisa Papen is een vrije geest zonder remmingen, filters of gêne. Ze specialiseerde zich in guerrilla-naaktlopen. Ze zet zich via haar ‘Plastic Sushi’-reeks onder meer in voor de natuur, voor gelijke rechten voor beide seksen en tegen religieuze doctrines. Van op de minst evidente – het Vaticaan, de Klaagmuur in Jeruzalem, bij ongerepte stammen in Ethiopië – én mooiste plaatsen ter wereld stuurt ze kunstzinnige en meestal aseksuele naaktfoto’s door. Wat ze doet, is minder simpel dan het lijkt – probeer in een paar seconden tijd maar eens een doordachte en gewaagde naaktfoto te nemen als je elk moment betrapt, gestoord of opgepakt kunt worden – en je moet dúrven. In de New Yorkse wijk Williamsburg werd ze achtervolgd en bespuwd door chassidische joden, nadat ze er naakt in de straten had gedanst.

We treffen haar op het dak van het appartement van een bevriende fotograaf in het 18de arrondissement van Parijs. Het is naar schatting 43 graden Celsius, de poten van onze stoel zakken weg in de smeuïg wordende dakbedekking en er zit een spiernaakte Marisa Papen voor ons. Zwéten!

HUMO Je bent hier in Parijs op doorreis, op weg naar nergens: je hebt al een tijdje geen thuis meer.