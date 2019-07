Uit nieuwsgierigheid gaat Van Impe toch op het bizarre voorstel in. In een restaurant in Geraardsbergen zit een man die beweert de Spaanse klimheld te zijn. Bij een kom mosselen en een fles Chablis halen ze koersherinneringen boven. Na het diner verdwijnt de herrezen Fuente voorgoed. Van Impe bijft in het ongewisse: was de man een fantast of de échte Fuente? Zestien jaar later ontrafelt sportchroniqueur Filip Osselaer het mysterie in zijn boek ‘De man die doodging (vervolgens mosselen bestelde, de rekening vroeg en verdween. Of toch niet)’, dat eind juli verschijnt, en AudioCollectief Schik goot zijn zoektocht naar de ware identiteit van Van Impes tafelgenoot in de zesdelige podcast ‘El Tarangu’. Met een hoofdrol voor ‘de kleine van Mere’.

HUMO Lucien, wat een straf verhaal heb jij uit je duim gezogen.

Lucien VAN IMPE «Zwijg! (lacht) Ik heb lang over die ontmoeting gezwegen omdat ik dacht dat de mensen me voor gek zouden verklaren. Je kunt toch moeilijk zeggen dat je met een dode mosselen hebt gegeten?»