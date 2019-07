'In de sprint voel ik me een roofdier, en mijn prooi is de finishlijn'

In zijn hotel met zicht op de Westerschelde kijkt Dylan Groenewegen (26) naar de voorbijglijdende containerschepen. Hij vindt de rust maar niks. ‘Geef mij maar de chaos van het Tourcircus.’ Ook Caleb Ewan (24) is niet van zijn stuk te brengen, langzaam komt hij aangesloft op zijn slippers. Beide heren zijn hier voor de ZLM-Tour, een kleine rittenkoers in Zeeland, ideaal om de snelle benen te testen. Ook al zijn ze al lang klaar voor Brussel, en kennen ze de finish uit het hoofd: ‘Brede lanen en de laatste 200 meter lichtjes bergop: ideaal!’ Er staat veel op het spel, voor Nederland zelfs de eerste gele trui sinds Erik Breukink in 1989. En ook in de rest van de Tour liggen kansen voor misschien wel acht massasprints. Maar eerst dalen we af naar hoe het allemaal begon.

caleb Ewan «Mijn moeder verhuisde op haar 10de met haar hele familie van Korea naar Australië. Ik voel me verwant met die cultuur – je zíét het ook aan mij – maar ik heb er geen banden mee. Ik ben er hooguit twee keer geweest. Ik ben opgegroeid op het platteland, niet ver van Sydney. En ik ben opgevoed met de Australische mentaliteit.»