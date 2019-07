Marc Didden: 'James, kun je ervoor zorgen dat het nú begint te sneeuwen?'

Summer in the city, u kent het wel, maar zelf heb ik daar geen boodschap aan. Want, om uit datzelfde liedje te citeren, ‘Back of my neck getting dirty and gritty’ en toch vooral ‘All around, people looking half dead / Walking on the sidewalk, hotter than a match head’.

Met andere woorden: zat ik nu maar in het bos. Of beter nog: James, kun je ervoor zorgen dat het nú begint te sneeuwen?

Warm weer, het past niet bij de stad. Daarom vond ik het een raar gezicht toen ik laatst mijn straat indraaide en daar een peloton zag pedaleren, bestaande uit op zijn minst tweehonderd poedelnaakte en helemaal in het geel geschilderde naakte mannen en vrouwen, die zoals het hun genitalia uitkwam op de zadels van hun in dezelfde kleur uitgevoerde fietsen hingen.

Er was geen mens die erop reageerde, een beetje tot algemene deceptie van de bloteriken, had ik de indruk. Wat ze duidelijk nog niet wisten, is dat helemaal niets de 21ste-eeuwse stedeling nog iets kan schelen.

‘Mais ils sont tous à poil!’ realiseerde een minzame Maghrebijn die naast mij liep zich plots. ‘Et les gens ne disent rien.’ Hij keek me aan. Voor morele steun, schat ik.

‘Nobody gives a fuck,’ zei ik. En toen hij weer: ‘Qu’est-ce que vous dites? Je ne comprends pas l’anglais.’ Ik: ‘Le flamand?’ Hij: ‘Un peu.’ Ik weer, en afsluitend: ‘Niemand geeft een neuk.’