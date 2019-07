'Platte penisgrappen en langgerekte lachkrampen'

American Vandal 2017, twee seizoenen

‘Fiskepark’ was niet de eerste reeks die speelde met de clichés van het true crime-genre. In 2017 verscheen op Netflix, dat met ‘Making a Murderer’ aan de basis lag van de hele hype rond true crime, ‘American Vandal’, een documentairereeks waarin de makers een mysterieuze misdaad reconstrueren en proberen op te lossen. Alleen is de misdaad in kwestie dat iemand op de parking van een middelbare school in Californië de auto’s van leraars heeft beklad met graffiti. Meer bepaald met tekeningen van penissen. De schuldige wordt snel gevonden en van school gestuurd, maar twee studenten bijten zich in de zaak vast en vragen zich af of de échte dader wel gestraft is. Mensen die aflevering na aflevering praten over penissen: het klinkt puberaal en plat, maar ‘American Vandal’ is – vooral in het eerste seizoen – niet alleen onweerstaanbaar grappig, maar ook een knappe satire op true crime, en zeker op het sérieux waarmee veel makers van dat soort reeksen zich opwerpen als voorvechters van gerechtigheid.