'Nu ik wat ouder ben, vind ik seks altijd weer zo'n hoop gedoe'

Bart Kaëll «De meeste mensen kennen me alleen van ‘De Marie-Louise’, en ‘Zeil je voor het eerst’: goeie nummers, maar na zoveel jaren in het vak vond ik het tof om eens te laten zien dat er méér in me zit.

»Zo’n geëngageerd liedje als ‘Ik red me wel’ van Kommil Foo: dat had ik nog nooit eerder gedaan. Ik had de tekst ook volledig naar m’n hand gezet, en gezongen over een leraar in het middelbaar die me ooit naar het hoofd had geslingerd dat ik beter postbode zou worden – een kwetsende uitspraak, om te beginnen omdat er niks mis is met postbodes – en over het bedroevende feit dat de Kerk nog altijd homoseksuelen veroordeelt. ‘En als er al een God bestaat / Een Hij of een Zij / Iemand met wijze raad / Die zegt: ‘Gay zijn hoort erbij’ / Dus Kaëll / Je redt je wel’. Ik heb daar enkele decennialange ergernissen van me afgezongen: het luchtte op.»