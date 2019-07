Jeroen OLYSLAEGERS «Mijn vorige boek, ‘Wil’, is geheel bij mij thuis tot stand gekomen, in het huis dat deel uitmaakt van de wijk die ik in het boek heb beschreven. Toen ik aan ‘Wildevrouw’ begon, merkte ik dat het niet wilde vlotten: alles in en om mijn huis verwees naar de Tweede Wereldoorlog, en niet naar de 16de eeuw, waarin mijn nieuwe boek zich afspeelt. Ik heb toen een berichtje op Facebook geplaatst met de mededeling dat ik op zoek was naar een 16de-eeuwse plek om mijn nieuwe boek te kunnen schrijven. De volgende dag al zat ik hier. De mensen van het Vleeshuis vinden het fijn dat ik deze lege ruimte gebruik, ook al om tijdens hun rondleidingen achter de schermen langs hun neus weg te kunnen zeggen: ‘En hier ziet u dan de beroemde schrijver Jeroen Olyslaegers, onverdroten werkend aan zijn nieuwe roman.’»

HUMO Verschaft het je geestelijk genot om over de 16de eeuw te schrijven in een 16de-eeuws gebouw?

OLYSLAEGERS «Dat doet wel wat, ja. Het versterkt de illusie dat ik daadwerkelijk in die tijd rondloop, dat ik een ooggetuige ben.