Waarom Kim De Gelder nu toch wordt geïnterneerd: 'Hij is altijd al ziek geweest, maar dat mocht niet gezegd worden'

Het is een beetje wrang om op deze manier gelijk te krijgen,’ zegt psychiater Karel Ringoet, die op het assisenproces in 2013 al zei dat Kim De Gelder schizofreen was en geïnterneerd moest worden.

Karel Ringoet «Ik bezocht Kim De Gelder toen al een paar jaar in de gevangenis, en had hem zien afglijden. In 2010 zag hij er nog uit als de bleke jongen die we van de eerste foto’s kennen, maar een paar jaar later leek het al een man van middelbare leeftijd. ‘Over een jaar of drie, vier zal hij totaal gedegenereerd zijn,’ heb ik toen voorspeld in een interview. In feite was hij toen al dood. Die man zal nooit een sociaal of emotioneel leven kunnen hebben. Hij zal ook niet oud worden. De meeste schizofrenen worden niet veel ouder dan 40.»