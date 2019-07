Will Tura: 'Na al die jaren hecht ik nog altijd veel belang aan applaus. En ik hóór het als het niet gemeend is'

Vandaag komt Tura (79 in augustus) de lobby van The Hotel in Brussel binnengelopen – swing in de heupen, romantiek in de mondhoeken, muziek in de ogen. Op 11 juli geeft hij in de AB een groots concert met het Brussels Philharmonic, zijn enige dit jaar. ‘Elk optreden kan mijn laatste zijn: zodra ik merk dat het minder wordt, stop ik ermee.’

Will Tura «Anderhalve maand geleden ben ik naar de dokter gegaan om mijn stembanden te laten onderzoeken. ‘Geen probleem, Will, alles is in orde.’ Ik was zo blij! Want ik was al lichtjes zenuwachtig voor het concert. Zo gaat het bij elk optreden, ook na al die jaren: ik ben een fundamentele twijfelaar. Ik moet zeker weten dat ik er klaar voor ben. En dus ben ik me ook al weken aan het voorbereiden: me extra goed verzorgen, mijn stem soigneren, me niet onnodig opjagen in kleine dingen. Maar het wordt mooi, hoor, en ik vat het groots op: er zullen 57 muzikanten op het podium staan.»

HUMO Het verbaast me dat je na al die jaren nog zo zenuwachtig bent.