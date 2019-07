Katrien Van der Heyden, mama van Anuna De Wever: 'Mijn dochter heeft een missie en niemand zal haar stoppen'

'In september begint Youth for Climate opnieuw. Season Two, heet dat dan voor de Netflix-generatie. Want met dank aan Vlaams Belang is Season One met een cliffhanger geëindigd.'

Het is 10 in de ochtend, maar het kwik klimt al naar de 30 toe. Dan is de beste plek voor een gesprek in de schaduw van een boom, beslist Van der Heyden. Nog voor we goed en wel in de tuin zitten, komt die ene zondag in mei al ter sprake. Maandenlang had het hele gezin met Youth for Climate gestriket en gestreden om van het klimaat hét verkiezingsthema te maken, maar op het eind van de dag sprak iedereen over een zwarte, en geen groene zondag. Het maakt haar nog altijd kwaad.

KATRIEN VAN DER HEYDEN «Ik ben niet kwaad op de mensen die extreemrechts hebben gestemd. Velen weten niet beter: ze zitten in hun bubbel, en ze klikken en delen er maar op los op sociale media, zonder even de moeite te nemen om te checken of het allemaal wel klopt. Mijn boosheid richt zich vooral op de politieke partijen die misbruik hebben gemaakt van sociale media. Vlaams Belang heeft doelbewust leugens zitten verspreiden. ‘Europa wordt overspoeld door vluchtelingen!’ Bij sommigen gaat dat erin als zoete koek, maar de cijfers spreken hen tegen. Turkije mag klagen: zij hebben 4 miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen. In België gaat het om een fractie daarvan, en al helemaal niet om een tsunami. En daarbij: vluchtelingen dragen binnen de kortste keren bij aan de economie in plaats van ze leeg te zuigen.

»Fake news verspreiden via sociale media zou strafbaar moeten zijn. Die straffeloosheid, daar zit ’m het échte probleem. In België geraak je zelfs weg met doodsbedreigingen uiten aan het adres van een minderjarige. Ik kan het weten: ik heb nog nooit zo vaak bij de politie gezeten als het voorbije halfjaar. Eerst dacht ik nog: ik ga consequent zijn. Bij elke bedreiging diende ik klacht in. Maar op den duur zat ik elke week een halve dag in het politiekantoor.

»Over de politie kan ik geen slecht woord zeggen: ze hebben ons vanaf dag één au sérieux genomen en begrip getoond. Ze zeiden dat we ook bij Slachtofferhulp konden aankloppen.»

HUMO Hebben jullie dat ook gedaan?