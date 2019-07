10 dingen die u moet weten over Boris Johnson, kersvers premier van het Verenigd Koninkrijk

Is de flamboyante Johnson nu een onschuldigeclown of een gevaarlijke rechtse havik die zijn land met een harde brexit in een niet te overziene crisis zal storten? Niet alleen aan de overkant van het Kanaal houdt men het hart vast.

1| Amerikaan

Alexander Boris de Pfeffel Johnson, de oudste van vier kinderen, werd op 19 juni 1964 in New York geboren. Zijn vader studeerde toen economie aan de Columbia University. Omdat zijn geboorte zowel bij het Britse consulaat als bij de Amerikaanse autoriteiten werd aangegeven, had Johnson zowel de Britse als de Amerikaanse nationaliteit. Pas in 2016 deed hij afstand van zijn Amerikaanse staatsburgerschap, naar eigen zeggen om zijn loyauteit tegenover zijn vaderland te tonen.

2| Russische immigrant

Johnson heeft een zeer internationale achtergrond: zijn overgrootvader langs vaderskant was een bekende Turkse journalist, zijn overgrootvader langs (de artistieke en progressieve) moederskant arriveerde als Russisch-Joodse immigrant in de Verenigde Staten. Voor zijn tweede voornaam Boris haalden zijn ouders de inspiratie bij een Russische immigrant die ze ooit hadden ontmoet.