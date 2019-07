Greg Van Avermaet: 'Ik ben een Vlaamse boerenzoon die rap met de fiets kan rijden, maar dat is het dan ook'

Terwijl hij een trolley achter zich aan sleept, begroet Tim Wellens uitbundig zijn collega Greg Van Avermaet. Van afgunst onder de Belgische renners is niks te merken. ‘Zelfs Vlamingen en Walen komen in de koers overeen,’ lacht Van Avermaet. We zijn in Maastricht voor de start van de Hammer Series, een koers die het wielrennen wil heruitvinden. De volgende dagen zal de jonge Remco Evenepoel zowel Van Avermaet als Wellens een eerste keer op hun donder geven. Maar dat lijkt beide heren niet te deren. We zijn begin juni, en de Tour begint pas over een maand. Zij weten: enkel dáár krijgen de zegebloemen een eeuwige glans.

Als we ons installeren in een hoek van de lobby, is Van Avermaet zoals altijd zijn beminnelijke zelf, en vraagt hij hoe het met ons gaat. Terwijl wij ons vooral zorgen maken over onze volksheld, die de wielerfans de voorbije jaren verblijdde met de meest fantastische zeges. Tijdens de klassiekers leek het erop dat de motor voor het eerst stokte.

GREG Van Avermaet «Er is veel kritiek gekomen. Maar zo slecht was mijn voorjaar toch niet? Het was niet dat ik thuis in een hoekje zat te huilen (lacht).»