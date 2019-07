De 7 Hoofdzonden van Charles Michel: 'Hij oogt nog altijd redelijk strak, omdat hij zijn pakken goed kiest'

'Dat men Charles de handpop van Bart De Wever noemde, was voor hem echt verschrikkelijk en heeft hem in het diepste van zijn wezen geraakt'

Hoogmoed

Van alle hoofdzonden valt hoogmoed Charles Michel het makkelijkst aan te wrijven. Met zijn zelfverzekerde indruk schopt hij vaak tegen schenen. Laurette Onkelinx noemde hem onomwonden ‘de arrogantste persoon in de ministerraad’.

FRÉDÉRIC Chardon «Charles maakt weinig zichtbare foutjes, maar zijn hoogmoed weet hij niet altijd te verbergen. Dan denk ik aan die keer dat hij, als kersvers eerste minister, voor het eerst het overlegcomité zou voorzitten. Op die vergadering kwam hij tegenover Paul Magnette te staan, die hij net naar de federale oppositiebanken had verwezen, en slaagde hij er niet in zijn grijns te verbergen. Het was zo’n grijns van ‘ik ben eerste minister en jij niet, ik heb gewonnen’. Waarop Magnette nogal kwaad reageerde.»

Jurek Kuczkiewicz «Alle toppolitici hebben een zekere dosis hoogmoed, en Charles Michel meer dan gemiddeld. Ergens is dat normaal: om zo ver te raken, moet je geloven in je kwaliteiten. Zeker als je eerste minister wilt worden van een coalitie waarin je niet eens de grootste partij bent.