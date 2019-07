'Als je Donald Trump bezig ziet, lijkt het alsof je naar de strijd om de macht in een chimpanseekolonie zit te kijken'

In ‘Mama’s laatste omhelzing’ zet Frans de Waal (70) op overtuigende wijze uiteen dat dieren veel meer emoties hebben dan wij graag denken. Ook complexere emoties waarvan wij verkeerdelijk veronderstelden dat ze alleen aan mensen waren voorbehouden. De titel verwijst naar Mama, de alfavrouw van de apenkolonie in Burgers’ Zoo in Arnhem, waar De Waal jarenlang als onderzoeker heeft gewerkt. Mama werd wereldberoemd dankzij een filmpje uit 2016, waarin zij op haar sterfbed in haar kooi bezoek krijgt van Jan van Hooff, de bioloog die haar al veertig jaar kent. Wanneer Mama de man herkent, krullen haar lippen tot een brede glimlach en probeert ze haar oude vriend met haar laatste krachten te omhelzen en te troosten. Het filmpje van dat emotionele weerzien werd inmiddels meer dan tien miljoen keer bekeken.

Frans de Waal woont en werkt al sinds 1981 in de Verenigde Staten. In 1996 werd hij er hoogleraar aan de psychologiefaculteit van de Emory University in Atlanta, en sinds 1997 is hij ook directeur aan het Yerkes National Primate Research Center. Tussendoor vindt hij nog de tijd om populaire boeken te schrijven en uitverkochte lezingen te geven.

HUMO Dat dieren emoties hebben, lijkt evident, maar toen u er onderzoek naar begon te doen, werd u weggelachen. Waarom lag dat zo moeilijk bij de collega-wetenschappers?