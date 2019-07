De zomer van (ss) (3): 'Knokkende juffers en intergalactisch voyeurisme'

'Knokkende juffers en intergalactisch voyeurisme'

Vallen en opstaan

Ons landje telt heel wat plasjes die zichzelf vijver noemen en nog meer vijvers die zich een meer wanen. Voor families met kinderen (vooral pubers) die niet vies zijn van water is het Terhills Cablepark in Dilsen-Stokkem een ideale daguitstap: het seminatuurlijke aquapark daar biedt meer, grotere, en steilere glijbanen, beklimbare waveriders en obstakels dan Centre Parcs en co., en bovendien heb je er geen last van echolawaai of chloorgeur. Je kunt er leren wakeboarden en waterskiën – reken de eerste uren op meer vallen dan opstaan, een investering in de euforie die je in het laatste uur voelt. Terwijl uw kroost zich uitslooft, verstopt u zich in de beach bar. Op drukke dagen best vooraf reserveren. Verwacht geen stilteretraite – bij wakeboarden hoort blijkbaar platte dansmuziek. En ja, mevrouw, Maasmechelen Village is vlakbij, maar handtassen en schoenen zijn sinds kort verboden in Limburg. (Limburgse zang) ‘Sorry daarvoor.’

www.terhillscablepark.be