Op het schutblad van Don Winslows nieuwe, caleidoscopische roman over drugsbaronnen, dealers, verslaafden en misdaadbestrijders mag dan wel geschreven staan dat elke gelijkenis met bestaande personen berust op toeval, een goede verstaander (en zelfs een geheel ongeletterde verstaander) begrijpt meteen wie de corrupte president is die in ‘De grens’ Winslows hoofdpersonage, DEA-directeur Art Keller, het leven zuur maakt.

HUMO U stemt vast niet op Donald Trump in 2020.

DON WINSLOW «You think? Luister, hij is precies wat we dachten dat hij was: een complete ramp. Ik kant me heel erg tegen zijn beleid én tegen zijn persoon. Hij vertegenwoordigt niet het land dat we zouden kunnen en moeten zijn.»

HUMO In België zullen zulke uitspraken u niet veel lezers kosten, maar…