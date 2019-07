Don Winslow: 'Bart De Wever heeft gelijk: de snuivende neohippies hebben bloed aan hun handen'

Bart De Wever mag dan volgens dhr. Winslow gelijk hebben in verband met zijn opinie over de 'yogasnuivers', dat is dan wel het enige waar De Wever dan gelijk zou in hebben want over al het andere - zijn war on drugs, zijn manier van aanpakken van de problematiek en het legaliseren van drugs - verschillen zij duidelijk van mening. Trouwens, de schuld volledig bij de 'yogasnuivers' en de 'neohippies' leggen is ook wel wat overdreven hoor. Tenzij je bij neohippies en yogasnuivers het hele contingent jongeren telt die xtc-pillen, uppers en downers slikken in discotheken en op festivals en de yuppies die in hun upperclass loft's cocaïne snuiven. En Bart De Wever kennende had hij het heel waarschijnlijk over linkse geitenwollen sokken die al eens een jointje durven roken en al eens high durven worden. De titel van dit interview is wel een eyecatcher, dat wel.