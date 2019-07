Kind van terroristen: Grischa Speitel (49) groeide op bij de Rote Armee Fraktion

Grischa Speitel (49) was 7 jaar toen zijn moeder Angelika zich in 1977 aansloot bij de Duitse terreurgroepering Rote Armee Fraktion, net zoals zijn vader Volker Speitel eerder had gedaan. Grischa groeide op in een kweekvijver voor terroristen, stond vooraan bij de begrafenis van RAF-kopstukken en wilde in Cuba een guerrilla-opleiding volgen. Vier decennia later zit hij in het vastgoed en is hij een bezadigde huisvader met twee kinderen: ‘Veel RAF-leden willen niet erkennen dat ze op een dwaalspoor zaten, want dan moeten ze toegeven dat hun leven een puinhoop is en dat ze anderen onnoemelijk veel leed hebben berokkend.’