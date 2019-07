De bizarre aantrekkingskracht van Rammstein ligt in de al even bizarre vriendschap tussen Till Lindemann en Christian ‘Flake’ Lorenz: de combinatie van het harde en het zachte, de woesteling en de clown, de heer en de knecht. Op het podium spelen ze hun sadomasochistische rol, achter de scène delen ze dezelfde kleedkamer. Als de tourmanager vraagt of ze namen hebben voor de gastenlijst, krabbelt Lindemann een lijstje vol. Flake geeft niet eens een briefje af. Hij verwacht geen gasten. Hij vraagt zich af hoe warm het water in de fles zou zijn, denkt na of hij een cola light zou drinken, of hij zich al moet omkleden voor het concert, of hij niet beter nog even gaat plassen, en wat hij überhaupt nog kan doen terwijl de zaal volloopt.

Ooit vroeg zo’n vrouw aan Flake wat hij eigenlijk deed van beroep. En een taxichauffeur die hem naar de concerthal bracht, dacht dat Flake een grapje maakte toen hij zei dat hij er kwam optreden. ‘Nee nee, kameraad! Vandaag treedt Rammstein hier op, verkoop je praatjes ergens anders.’