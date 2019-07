Tip 1: Probeer recht te blijven staan

Meest onvast op zijn benen: Dave Grohl van Foo Fighters. In 2015 valt hij in Göteborg van het podium, maar na een blitzbezoek aan het ziekenhuis werkt hij het optreden af met een gipsverband om zijn been. In 2018 treedt hij opnieuw op in Zweden en laat hij bij wijze van grap een dubbelganger naar beneden donderen. Begin dit jaar is het weer zover: tijdens een optreden in Las Vegas stapt Grohl van het podium en neemt hij een blikje bier aan van iemand uit het publiek. Als hij opnieuw het podium wil opkruipen, struikelt hij en gaat hij tegen de grond.