De drukke festivalzomer van Mooneye: 'We knallen meer live dan op plaat'

U moet deze festivalzomer uw best doen om Mooneye níét aan het werk te zien. De West-Vlaamse folkrockgroep rond singer-songwriter Michiel Libberecht (25) zette het jaar stevig in met winst in StuBru’s ‘De nieuwe lichting’ en verdient nu zijn strepen the oldskool way: door véél te spelen. Volgende week onder meer op Boomtown, Rock Herk, Dranouter, OLT Rivierenhof en Leffingeleuren. We kregen een extatische Libberecht aan de lijn een uur na z’n optreden op Rock voor Specials in Doornzele.

Michiel Libberecht «We hadden nog nooit op zo’n groot podium gestaan. De sfeer zat er meteen in en achteraf heb ik wel tien minuten handtekeningen uitgedeeld en selfies genomen. Wat een start van de festivalzomer!»

HUMO Welke complimenten krijg je dan van je fans?

Libberecht «‘Jij kunt mooi zingen.’ Of: ‘Wow, jullie rocken meer dan ik had verwacht.’ We knallen dan ook meer live dan op plaat.»

HUMO Op 13 juli staan jullie op Bos!Festival én Rock Herk, en op 3 augustus op Minirock in Denderhoutem én Linkerwoofer in Antwerpen. Zullen jullie dubbelgangers inhuren?

Libberecht (lacht) «Het lukt wel om twee optredens op één dag te spelen. We hebben dat al gedaan en ditmaal hebben we zelfs een chauffeur aangenomen, zodat wij niet zelf moeten rijden. We zijn een jonge band en hebben die kilometers nodig. We doen het ook dolgraag. Met een busje van het ene festival naar het andere rijden: dat hééft iets.

»In mei speelden we op Here Comes The Summer, een klein festival op een Nederlands Waddeneiland. We zaten vier uur in de auto en anderhalf uur op de boot om er te geraken. We moesten om 13 uur het podium op, we wisten niet of het publiek al ooit van ons had gehoord en het regende pijpenstelen. Tóch stonden er mensen op ons te wachten. Te midden van het optreden begon het nóg harder te regenen, maar in plaats van te schuilen, schuifelde iedereen dichter naar het podium. We hebben zelden zo’n goede set gespeeld.»

HUMO Met zoveel shows op de planning zal je de helft van de zomer in artiestendorpen doorbrengen. Zijn de Belgische collega’s altijd sympathiek?

Libberecht «Zeker! We zijn eens een nachtje uitgegaan met Sons: de dag erna hebben we onszelf het podium op moeten sléúren (lacht). De mannen van Absynthe Minded waren ook erg vriendelijk. Ik verwacht dat ik op de grotere festivals nog helden tegen het lijf zal lopen, al weet ik niet of ik hen zal benaderen. Ik heb ooit de kans gehad om Mark Lanegan te ontmoeten. Ik had op voorhand wel honderd dingen bedacht die ik hem zou kunnen zeggen, maar toen hij eenmaal voor mijn neus stond, klapte ik dicht. Hij heeft mijn plaat gesigneerd en ik ben afgedropen.»

HUMO Vrije keuze: van wie zou jij graag een gratis songwritingcursus krijgen?

Libberecht «Nick Cave! Nee, Neil Young! Nee, pak maar Strand Of Oaks. Timothy Showalt schrijft meesterlijke songs die zeer eenvoudig klinken maar dat niet zijn.»



Mooneye speelt o.a. op Boomtown (25/7), Dranouter (4/8), OLT Rivierenhof (14/8) en in de AB (23/10). Alle speel-data: peterverstraelen.com/bands.