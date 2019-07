Prince: Humo sprak met zijn manager en muze. 'Wij hadden een heerlijk seksleven, maar als er een song in z'n hoofd opdook, moest ik wijken'

HUMO ‘Originals’ is een officiële release, maar heel wat songs circuleren al jaren op bootlegs. Hoe verklaar jij dat de privéstudio van een controlefreak toch zo lek was als een zeef?

Michael Howe «Daar had ik het gisteren nog over met Bobby Z., de drummer van The Revolution. Bijna alle medewerkers in Paisley Park, het privédomein van Prince, waren behulpzaam en loyaal, maar niet allemaal. In het begin was Prince zelf slordig: hij liet cassettes rondslingeren in z’n auto of op z’n bureau. Geluidstechnici maakten ook kopieën en smokkelden die uit Paisley Park. Poetsvrouwen en leveranciers zagen af en toe de kans om iets mee te grissen. Prince gaf de code van de kluis ook aan te veel mensen: als iemand werd ontslagen, nam die wraak door tapes te stelen. En sommige mensen konden de financiële voorstellen van louche zakenlui niet weerstaan.

»Ik denk niet dat er een sinister complot was, maar ik weet wel dat absolute controle een illusie is. En vergeet ook niet dat het tot pakweg eind jaren 80 ondenkbaar was dat je ooit met één druk op de knop een tape in een ziljoen aantal kopieën de wereld zou kunnen rondsturen.»

HUMO Indertijd kreeg Prince ruzie met platenfirma Warner, dat, o ironie, nu zijn postume releases verzorgt. Ze rept met geen woord over de periode dat Prince rondliep met ‘Slave’ op zijn wang, omdat Warner hem uitbuitte.