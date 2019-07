Met de smartphone op de fiets: 'Er wordt zelfs Netflix gekeken'

Je smartphone gebruiken tijdens het fietsen: in België is het al langer verboden – boete: 116 euro, net als bij bellen in de auto – en sinds 1 juli kun je er ook in Nederland voor worden bekeurd. Dat is te danken aan Michael Kulkens (49), die er na de dood van zijn 13-jarige zoon zijn missie van maakte om te zorgen dat fietsers hun telefoon met rust laten.

Het is een bekend verhaal in Nederland: Tommy-Boy Kulkens, 13, kwam op zaterdag 22 augustus 2015 onder een auto terecht. Diezelfde dag zou hij overlijden aan de gevolgen van het ongeluk. Oorzaak: Tommy-Boy keek op zijn telefoon terwijl hij fietste. Hij had Spotify op staan. Op het moment van de aanrijding luisterde hij naar het nummer ‘Butterflies’ van dj Tiësto.

Michael KULKENS «Tommy-Boy is dood en ik ben zijn vader. Ik moest daar iets mee doen. Ik ben blij dat ik iets heb kunnen bereiken. Mensen moeten weten wat er kan gebeuren als je aandacht tijdens het fietsen op je telefoon gericht is.»

Nu, bijna vier jaar verder, leeft Tommy-Boy voort in de stichting TButterfly. De T van Tommy-Boy, gecombineerd met de titel van de muziek die hij hoorde op het moment dat zijn leven ophield. Vader Michael geeft voorlichting, hij ging al in gesprek met duizenden kinderen en jongeren. Doe het niet, zegt hij dan: ‘Als mijn zoon had opgelet, was hij niet aangereden.’

KULKENS «In die zin maakt dat het verdriet draaglijk: dat er niemand anders in de fout is gegaan. Mijn zoon is zelf verantwoordelijk. Maar boos ben ik niet. Ik ben blij dat Tommy-Boy in 13 jaar voor wel 88 jaar aan leuke dingen heeft beleefd.»

– Je richt je boodschap vooral op kinderen, maar volwassenen zijn toch ook voortdurend met hun smartphone bezig?

KULKENS «Als je kinderen weet te overtuigen, heb je ook hun ouders mee. Kinderen zijn vasthoudend, als zij je gaan corrigeren, gaan ze ermee door tot je het ook echt niet meer doet.»

– Sinds 1 juli geldt ook in Nederland eindelijk het verbod waarvoor jullie zo hebben geijverd. Is het probleem nu opgelost?

Kulkens «Wetgeving is superbelangrijk, en de pakkans is groot: op de fiets ben je heel zichtbaar. In de auto kun je nog even ongemerkt je smartphone checken, op de fiets gaat je dat niet lukken.

»Maar die wet is nog maar het begin. Verandering moet uit de mensen zelf komen. Dat geldt net zo goed voor mij, hoor: ik maak me er ook weleens schuldig aan. Dat je in de auto zit en denkt: éven kijken wie me een berichtje heeft gestuurd. Na de dood van Tommy-Boy heb ik mijn telefoon om die reden níét uitgezet tijdens het rijden. Ik wilde ervaren hoe moeilijk het is om het apparaat te negeren. Je moet jezelf echt trainen om het niet te doen.»

– Er is dus nog veel werk aan de winkel?

KULKENS «Hoeveel mensen zie je niet op de fiets met hun telefoon in de weer? Ze lezen berichtjes, ze checken sociale media, er wordt zelfs Netflix gekeken onderweg.»

– Hoe gaat het verhaal verder voor jou?

KULKENS «Ik heb mezelf vijf jaar gegeven. Nu moet het gebeuren en ík ben degene die het moet doen, want ik ben het die zijn zoon heeft verloren. Daarna gaat de stichting door zonder mij.» (mkr)