Dit is de beste true crime op Netflix

'De perfecte moord of de perfecte dader?'

Amanda Knox: één aflevering

Enkele weken geleden zette Amanda Knox voor het eerst sinds haar vrijlating weer voet op Italiaanse bodem, waar de Amerikaanse ruim tien jaar geleden veroordeeld werd voor de moord op haar kotgenote in Perugia. De media berichtten toen gretig over die reis en verwezen onder meer naar hoe de vrouw ooit bekendstond als een ‘seksgekke femme fatale’, die samen met haar vriendje de Britse Meredith Kercher had vermoord als onderdeel van een soort uit de hand gelopen ménage à trois. Nochtans is het voor iedereen die deze indrukwekkende documentaire heeft gezien duidelijk dat Knox, die in 2015 na zes jaar gevangenis weer werd vrijgesproken, het slachtoffer was van een gerechtelijke dwaling en een heksenjacht door rechercheurs én journalisten met verhitte fantasieën. Knox zelf komt uitgebreid aan het woord en doet haar verhaal met heel veel waardigheid, maar de meest memorabele figuur is een Britse tabloidjournalist, die er nog altijd bijzonder trots op is dat hij zoveel primeurs kon scoren in de zaak – één voor één onjuist – en met de bijnaam Foxy Knoxy op de proppen is gekomen.

Conversations with a Killer: Vier afleveringen