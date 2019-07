Na zijn rol als de Vikingsuperheld Thor in de gelijknamige blockbuster speelt Chris Hemsworth (35) opnieuw het hoofdpersonage in een filmserie. In ‘Men in Black: International’ probeert hij als Agent H in de voetsporen te treden van Will Smith en Tommy Lee Jones. Aanvankelijk twijfelde hij om de rol te accepteren in de herstart van de komische sciencefictiontrilogie ‘MIB’ uit 1997, 2002 en 2012, die zwaar leunde op de geestige wisselwerking tussen de gevatte Will Smith en de droogkomische Tommy Lee Jones.

'Chris Hemsworth: 'Gezwicht omdat ik de waaghals mocht uithangen''

Chris Hemsworth «Ik ben zelf een grote fan van ‘MIB’-films. Het zijn klassiekers, dus vroeg ik me af waarom er een vervolg op gemaakt moest worden. Maar de producenten en regisseur F. Gary Gray hebben me overtuigd dat deze film helemaal anders zou worden. ‘International’ is meer een politiedrama dat met buitenaardse wezens is geïnfecteerd en beslist geen pure imitatie van de vorige films. Ook een bonus: mijn tegenspeelster (Tessa Thompson, met wie hij eerder in de ‘Thor’- en ‘Avengers’-films heeft samengewerkt, red.) was een oude bekende. Tessa en ik voelen elkaar goed aan, we zitten op dezelfde golflengte wat humor betreft en dat is in deze film niet onbelangrijk.»

- Er zit ook heel veel actie in ‘Men in Black: International’.

Hemsworth «Dat was eerlijk gezegd ook een belangrijk argument (lacht). Aan het opnemen van die scènes beleef ik de grootste lol. Mijn voorkeur voor fysieke scènes heeft vooral te maken met mijn jeugd in Australië: ik was als kind al een waaghals die met motorfietsen de meest gedurfde capriolen uithaalde.»

- Kortom: je ‘MIB’-avontuur smaakt dus naar meer?

Hemsworth «Absoluut. Ik hou ook van de vrijheid in deze films. Bij Marvel ben ik gewend geraakt aan een strak stramien. Alles is van tevoren uitgedokterd. Maar in deze film kregen wij ook de mogelijkheid om te improviseren en onze eigen humor bot te vieren. Dat leverde soms rampzalige momenten op die de film gelukkig niet hebben gehaald, maar ook waardevolle toevoegingen waarop ik wel een beetje trots ben.»

‘Men in Black: International’ is nu te zien in de bioscoop.