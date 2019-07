Heleen Debruyne: 'Wat ik mis in mainstream porno: een vluchtige, vrolijke intimiteit'

Soms komt er een plotse hitsigheid opzetten wanneer mijn geliefde niet voorhanden is. Ik heb in principe geen morele bezwaren tegen het filmen en verkopen van neukende mensen – als zij hun seksuele krachttoeren in veilige omstandigheden kunnen uitvoeren en er goed voor betaald krijgen.

Ik heb een goed antivirusprogramma. Niets houdt me op zo’n moment dus tegen om snel naar PornHub of XHamster te surfen, andermans seks te begluren en mezelf van mijn hitsigheid te verlossen. Alleen verveelt porno me zo. De gespeelde geilheid die nauwelijks de leegte kan verbergen. Die gladde, harde lijven. Dat eentonige gebeuk. Die versleten scenario’s – meestal is het mannetje dominant. Nooit zie ik mensen rood aanlopen van de inspanning, pauzeren om een slokje water te nemen, ‘auw’ roepen als een beweging verkeerd uitpakt, of lachen als er iets niet loopt zoals voorzien. Om een pornoacteur werkelijk te zien genieten of toch minstens overtuigend genot te zien spelen, moet ik al lang en ver doorklikken. Tegen dan is mijn geilheid al lang gaan liggen.

Ik had het dus maar opgegeven met die porno. Tot ik op een collectie vieze victoriaanse prentjes botste. Het cliché wil dat de victorianen preuts waren. In ernstig klinkende medische teksten maakten dokters en psychiaters zich inderdaad zorgen over al te lustige mensen, vrouwen vooral. Masturberen is een duivels kwaad, geloofden de heren doktoren. Het huwelijk de hoeksteen, de voortplanting het doel. Vrouwen hoorden kuis en deemoedig te zijn. Erg populair waren linnen tenten van slaapjurken, voorzien van een handig gat voor de penetratie.

Het cliché klopt. Maar genoeg victorianen vonden een manier om het anders te doen. Historicus Peter Gay onderzocht de intieme levens van honderden victorianen en moest vaststellen dat er in brieven vaak werd gejubeld over de ontembare lust van de vrouw. De dwingende norm was niet voor iedereen even beklemmend. Dat zie je ook in de erotica van die periode. Sepia plaatjes geschoten in Parijs, verkocht in boekenzaakjes over heel Europa. Jonge mannen die blij en teder elkaars penis vasthouden. Vrouwen die hun rokken optillen en lachend hun pis laten lopen. Giechelende meisjes die elkaar met een knoestige wortel penetreren. Veel guitige dames die heren met indrukwekkende bakkebaarden bestijgen. Een geknielde man in zijden kousen die zich laat afzwepen. En mijn favoriet: twee gearmde dames, blootkonts op een hoge, brede kruk gezeten. Onder hen ligt een mager mannetje in een mooi gestreken pak. Dienstbaar en geconcentreerd bevredigt hij hen met twee dildo’s. Alle gefotografeerde mensen zijn al eeuwen dood en toch maken ze meer in me wakker dan de gratis op internet te vinden porno van nu. Ondanks de overheersende moraal vonden deze victorianen de vrijheid om verrassende dingen met elkaars lichamen – heerlijk vlezig en normaal behaard – te doen. Niet alleen hun fantasie hitst me op, maar vooral hun gezichten. Blikken die in elkaar blijven haken, een gezicht dat in een lach openbreekt, een tong die van inspanning uit een mondhoek krult. Ze laten zien wat ik in mainstream porno mis: een vluchtige, vrolijke intimiteit.