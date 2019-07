Alles wat u niet wil weten over de Albigenzen, en zelfs dat niet!

In Grobbendonk bijvoorbeeld, hoor ik de kenners al zeggen. Dat kan best zo zijn, maar een rit Albi – Grobbendonk is toch een gedoe, zelfs met die onopspoorbare dopingproductjes die vrolijk rondzwemmen in de bloedbanen der wielerhelden. Nee, een dagje langer in Albi blijven is minder vermoeiend en ook interessanter. Is Albi immers niet de stad van de Albigenzen? Jazeker! Maar wie waren die Albigenzen eigenlijk? Geen flauw idee, en daarom vroeger we het aan een aantal gewone burgers. Want wie de burger niet op tijd en stond aan het woord laat, die, ja... Dat is weer een ander paar mouwen. En die zijn in dit mouwloosvriendelijke zomerweer betrekkelijk overbodig.

Frouke (43, visagiste) «Ik weet niet wie de Albigenzen zijn. Ik heb de laatste twee seizoenen van ‘Game of Thrones’ niet meer gevolgd, omdat ge volgens de alternatieve geneeskunde een voorwielallergie kunt krijgen van die reeks. En omdat ge al héél afgezonderd moet gaan wonen om niet met voorwielen geconfronteerd te worden, heb ik het zekere voor het onzekere gekozen. En het werkt: ik ben kerngezond! Als ik wil weten wie die Albigenzen zijn, zal ik wel op ziekenbezoek gaan bij een vriendin met een voorwielallergie.»

Bami (33, helpdeskdeskundige) «De Albigenzen waren een rondtrekkend volk. In dit geval trokken zij rond de stad Albi, die ze zelf hadden gebouwd. Zodra de stad klaar was, begonnen ze er dus rondjes omheen te lopen, want ‘Zo gaat dat nu eenmaal bij een rondtrekkend volk,’ zoals hun leider het treffend verwoordde. Die rondjes werden in wijzerzin gelopen. Na een jaar of twintig wilde de jonge generatie weleens wat anders. De jeugd scheurde zich af en begon in tegenwijzerzin te lopen. Dat moest vroeg of laat tot een botsing leiden, en op 12 april van het jaar 612 voor Christus was het zover: de twee groepen knalden tegen elkaar. Drie dagen lang werd er gevochten. De tegenwijzer-Albigenzen wonnen de strijd, maar omdat ze een beetje uitgekeken waren op Albi, trokken ze naar het zuiden, om daar wat rondjes rond Keulen te lopen. Helaas had niemand hun verteld dat Keulen in het noorden ligt. De laatste Albigenzen verzopen toen ze vanuit Kaapstad naar de Zuidpool roeiden, op zoek naar de legendarische Duitse stad. Misschien kloppen de details niet helemaal, maar ik heb evenveel recht op een mening over de Albigenzen als iedereen!

»En tussen haakjes, Bami is een Oud-Bulgaarse naam die zoveel betekent als ‘hij die allles weet over rondtrekkende volkeren zoals de Albigenzen’. Voilà.»

Remco (51, jager-verzamelaar) «Ik heb heel wat boeken gelezen over de Albigenzen, oftewel de Katharen, wat min of meer hetzelfde is. En mijn conclusie is duidelijk: de Albigenzen zijn slimme uitgevers die weten wat het publiek wil: boeken over de Katharen! Elke week verschijnen er van die rotboeken, en stommelingen als ik blijven die maar kopen. De heilige graal zou nog steeds ergens in Katharenland verstopt zitten, en ik blijf lezen tot ze dat rotding eindelijk hebben opgegraven.»

Karel (63, middenvakrijder) «O, de Albigenzen! Jaja, ik zou bijna zeggen: dat doet ergens een belletje rinkelen, maar zo dom ben ik niet. Ik schat dat het misschien wel dertig jaar geleden is dat ik nog eens een écht belletje heb horen rinkelen. De hele rinkelsector is al lang digitaal! In sommige hotels heb je bij de receptie nog wel een bel waarop je kunt meppen om de receptionist op te roepen. Maar! Doorgaans is zo’n bel eigenlijk een belvormige schakelaar die een digitaal geluid aanstuurt. En als het al een echte bel is, dan rinkelt ze niet, maar dan zegt ze eenmalig ting. Of pling.

»Authentiek belgerinkel hoor je nog vaak bij fietsers, dat wel. Maar de uitdrukking is niet ‘dat doet ergens een fietsbelletje rinkelen’. Met andere woorden: ik ga lekker mijn mond houden over de Albigenzen, want nee, ik wil mij niet belachelijk maken, zeker niet in een eerbaar weekblad als Humo!»