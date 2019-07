Tiesj Benoot «De hemel op aarde, voor mij is dat succes hebben in de sport. Of om specifieker te zijn: een grote overwinning binnenhalen. Zoals bijvoorbeeld de Strade Bianche in 2018. Het was mijn eerste, en tot op heden ook enige overwinning als prof, maar het was er wel meteen één die kon tellen: het deelnemersveld was van het allerhoogste niveau. De beelden waarop ik als eerste over de meet rij, zijn de wereld rondgegaan: dat doet iets met een mens.»

HUMO Ga voor die ritzege in de Tour, Tiesj!

Benoot «Welja, daar hoop ik uiteraard op. Het zal allicht via een ontsnapping moeten gebeuren voor mij – zeker in de derde week zijn er een aantal ritten waarin ik mijn kans kan gaan.