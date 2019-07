Six Strings met Neeka: 'Ik heb maar vijf gitaren en heb er nog nooit één verkocht'

Ex-roadie Michel Hakim Holdenhauer fotografeerde de afgelopen jaren voor zijn Six String Project ruim tweehonderd Belgische muzikanten met hun favoriete gitaar en interviewde hen over hun instrument. Dit najaar verschijnt het hele project als boek in drie delen, Humo laat u deze zomer zes weken lang voorproeven. Deze week: Ilse Goovaerts alias Neeka en haar Martin 1-17.

– Wat betekent perfect gelukkig zijn voor jou als muzikant?

Ilse GOOVAERTS «Volledig één zijn met mijn instrument en met de muziek.»

– Wat is je grootste angst als muzikant?

GOOVAERTS «Mijn gehoor verliezen! Of niet meer kunnen optreden.»

– Welke nog levende gitarist bewonder je het meest?

GOOVAERTS «Kris De Bruyne.»

– Als je zou sterven en moet terugkeren als gitaar, welk model moet dat dan zijn?

GOOVAERTS «Ik hou vooral van akoestische gitaren, maar ik zou toch willen terugkomen als een blauwe vintage Danelectro gitaar.»

– Wat is je raarste eigenschap als gitarist?

GOOVAERTS «Ik speel nooit met een plectrum.»

– Welk instrument koester je het meest?

GOOVAERTS «Aanvankelijk een parlourgitaar van Art & Lutherie, Ami Cedar blue. Ik was onmiddellijk verliefd op de kleur, het formaat en de makkelijke bespeelbaarheid. Er stond ook bij: ‘Ideal for children and fingerpicking.’ Met die gitaar heb ik eindelijk beter leren tokkelen. Ze klinkt eerder direct en niet vol, maar daar hou ik wel van. Een echte folkgitaar, full size, voelt sowieso altijd te groot voor mij. Ondertussen speel ik vooral op een andere parlourgitaar: een Martin 1-17, in 2004 gebouwd door Jo Jacobs. Volledig in mahoniehout met silk and steel snaren. Een zeer warm en subtiel instrument.»

– Hoe stem je je gitaar het liefst?

GOOVAERTS «Standaard.»

– Welke versterker laat jouw gitaar het beste klinken?

GOOVAERTS «Ik speel het allerliefste zonder enige versterking op een akoestische gitaar en hou ervan hoe elke ruimte anders klinkt. Alleen te droge ruimtes, waar de klank als het ware doodvalt, zijn niet leuk.»

– Heb je ooit een gitaar verkocht waarvan je nu spijt hebt dat ze weg is?

GOOVAERTS «Neen. Ik heb maar vijf gitaren en ik heb nog nooit een gitaar verkocht.»

– De onmogelijke droom: is er een gitaar waar je nooit de hand op hebt kunnen leggen omdat ze te duur of te zeldzaam was, of omdat iemand anders ze al had?

GOOVAERTS «Te duur: de Gibson Robert Johnson L-1. Echt onmogelijk: C. F. Martin Guitar, Style 0-40, c.1880, de gitaar die Joan Baez gebruikte bij haar opnames in de jaren 60.»

Inschrijven op het Six String Project kan hier.

Neeka speelt o.a. op 28 augustus op Boterhammen in het Park, Brussel. Alle speeldata.

En tot slot: meer afleveringen vind je dan weer hier.