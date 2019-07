Karolien Debecker over haar hemel en hel: 'Cate Blanchett mag wel eens stoppen met al die botox'

Karolien Debecker «Griekenland is sinds jaar en dag mijn favoriete vakantiebestemming. De zee is er blauw en het eten lekker. En alles gaat er aangenaam traag. Én het zit er niet stampvol Hollanders en Britten, toch ook niet onbelangrijk. Je kunt er ook eilandhoppen met de ferry: wil je uitgaan en shoppen, dan vaar je naar -Mikonos. Heb je zin in een rustig strand, dan neem je de ferry naar Paros. Zelf ben ik van plan om een bootje te huren en er moederziel alleen mee naar een verlaten baai te varen: dan kan ik daar wat op het strand liggen mijmeren, of naaktzwemmen in de Egeïsche Zee.»

HUMO Ga je alleen op vakantie?

Debecker «Ik vertrek alleen, en verblijf vervolgens een week all by myself in een vissersdorpje, om wat te lezen en te wandelen, en eens goed uit te slapen. Daarna komt mijn vriendin met ons zoontje Samuel, en blijven we nog een week.