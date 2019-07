Joeri Loos over zijn hemel en hel: 'Zolang er maar alcohol inzit'

Waarom zou je erom malen dat je ‘De mol’ niet hebt gewonnen als je populariteit zo’n piek heeft bereikt dat je voor de plaatselijke frituur een eigen hamburger hebt mogen samenstellen? Als we de absolute ster van het voorbije seizoen mogen geloven, zingende ploegbaas Joeri Loos, is de Mol-burger dan ook nog eens machtig lekker.

Joeri Loos «De Mol-burger heeft in Peer en omstreken z’n naam inmiddels wel gevestigd. Da’s ook te begrijpen: met een goeie burger, een schijf spek en Bicky-ajuintjes doe je al veel goed. Al laat ikzelf er ook nog altijd een plakje cheddar tussen gooien: ik heb graag wat kaas op mijn burger.»

HUMO Staat de Mol-burger voor jou op het hoogste culinaire schavotje?

Loos «’t Zal toch niet veel schelen. Maar met mijn vriendin, zus en schoonbroer ga ik ieder jaar eten in The Jane: culinair gezien is dat misschien nog wel een hoger hoogtepunt. Al is het wat de portemonnee betreft dan weer mijn jaarlijkse dieptepunt. Maar ik vind: als je ervoor gaat, moet je er ook voor gaan. Hapjes, voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, aangepaste wijnen, alles erop en eraan. Gelukkig is er altijd iemand die zich opoffert om ’s avonds laat terug naar huis te rijden. Zelf zal ik die iemand niet snel zijn (lacht).»

HUMO Je drinkt te graag?

Loos «Ja, da’s algemeen bekend. En het maakt echt niet uit wat het is, zolang er maar alcohol inzit. Nee, ik lieg: ik heb een voorkeur voor zware, blonde bieren. Zeker Duvel, want dat doet me denken aan mijn harmonieverleden. Ik heb een jaar of tien trompet gespeeld in de harmonie van Peer, totdat ik gestopt ben omdat we zijn beginnen te bouwen en aan kinderen zijn begonnen – inmiddels hebben we een dochter van 3,5 en eentje van 1 jaar.

»Ik heb vroeger ook af en toe bij andere fanfares gespeeld, onder meer bij die van -Neerglabbeek. Geweldige mannen: op zaterdagvoormiddag om half tien trokken ze hun eerste Duvel van de dag open. Dat vond ik heerlijk, ook al omdat het nooit bij één bleef.»

HUMO Wat is voor jou de hemel op aarde?

Loos «Heel simpel: genieten van het leven. Ik weet niet of het je al is opgevallen, maar iedereen heeft altijd maar stress. Want ja: de hypotheek moet worden afgelost, en de verzekeringen moeten worden betaald, en morgen weer vroeg op om te gaan werken. Maar als je zo door het leven moet, dan duren veertig werkende jaren láng. Daarom probeer ik dus zoveel mogelijk van het leven te genieten.

»Stom voorbeeld: ik kom ’s avonds thuis van mijn werk en ga op het terras zitten. Ik drink iets, mijn vrouw Evelien zet wat hapjes op tafel, de buurman komt erbij zitten. Ik neem nog wat drinken uit de koelkast, Evelien zet nog wat hapjes op tafel, de buurvrouw zet zich erbij en een kameraad komt langs. En hop, het wordt een gezellige avond, met meer en meer hapjes en meer en meer drank. Dat duurt zo een paar uur, totdat je in de fase komt waarin de mannen die goed hebben gedronken en de vrouwen die graag babbelen aan de vunzige praat beginnen. De waarheid komt op tafel, met een beetje overdrijving soms, en je laat details vallen waarvan je achteraf denkt: dat had ik misschien beter niet gezegd. Evelien die in geuren en kleuren over een ‘onvergetelijke’ en ‘superromantische’ nacht vertelt, en ik die moet toegeven dat ik me daar niks meer van herinner: ‘Sorry schat, ik had toen echt te veel gedronken’. Dat is voor mij de hemel op aarde.»

HUMO Je zou zelfhulpboeken moeten schrijven, Joeri.

Loos (lacht) «Ikke? Ik léés niet eens boeken, laat staan dat ik ze schrijf. Ja, ik ben in het eerste boek van ‘Game of -Thrones’ begonnen, maar dat heb ik snel weggelegd: ik vond het op tv stukken beter. Nee, veel meer dan de artikels op sporza.be lees ik niet. Of het moet de Humo zijn, haha.»

HUMO Hou je van kunst?

Loos «Vroeger op school heb ik nog een paar jaar kunstgeschiedenis gehad, omdat ik studeerde voor leerkracht muzikale opvoeding. Een Monet kan ik nog altijd niet van een Manet onderscheiden, maar een mooi schilderij weet ik wel te appreciëren. En op vakantie bezoeken we ook weleens een archeologische site, of een gotische kathedraal. Die hebben we bij ons in Peer niet, hè.»

HUMO Hoe stel je je de hel op aarde voor?

Loos «De hel op aarde, dat is voor mij een saai en grijs leven. Iedere avond moe thuiskomen van het werk, wat eten, de kindjes verzorgen, ze in bed leggen, een plat watertje drinken, nog iets op tv kijken en gaan slapen. Neen, dan houdt het voor mij op. Ik moet uitdagingen hebben, iets dóén in plaats van altijd maar op m’n gat te zitten. Uit een vliegtuig springen, voor mijn part.

»Als we op een zaterdag niks gepland hebben, durf ik om tien uur ’s ochtends al eens tegen mijn vrouw te zeggen: ‘Kom, we zijn weg!’ – ‘Hoe, we zijn weg?’ – ‘We rijden naar de speeltuin.’ – ‘Ja maar, waar gaan we dan eten?’ – ‘Maakt niet uit, we komen wel iets tegen.’ Je moet al eens impulsieve beslissingen durven te nemen, want die zijn vaak de beste. Zolang je maar niet de hele dag aan de haard gekluisterd zit.»

HUMO Erger jij je soms aan iets of iemand?

Loos «Ja, aan mensen die almaar klagen. Die niks anders te zeggen hebben dan: ‘Ho ho, zo warm vandaag. Echt warm, zeg. Niks voor mij, die warmte. Man man, wat is het warm.’ Ofwel zitten ze te sakkeren op hun buurman die zijn gras aan het maaien is op zondagochtend: pffff, daar kan ik echt niet tegen. Dat laat ik soms ook gewoon rechtuit weten: ‘Doe eens normaal, jong. Er zijn veel ergere dingen in het leven.’ Klinkt het niet, dan botst het maar.»

HUMO Ik kan me voorstellen dat je daar weleens iemand mee op de zenuwen werkt.

Loos «Ja, niet iedereen apprecieert het dat ik zo eerlijk zeg wat ik denk. In ‘De mol’ kon Elisabet daar soms minder goed mee overweg, zeker in het begin. Tja, als je me niet kent, dan kan het soms hard aankomen. Maar ik zal altijd proberen om ruzies zo snel mogelijk op te lossen, en mijn excuses aan te bieden als dat nodig is.

»Weet je waar ik ook niet tegen kan? Opgefokte automobilisten die in mijn gat komen rijden. Die durf ik al eens koeioneren, door m’n voet van het gaspedaal te halen. Jaag je nog maar wat harder op, denk ik dan (lacht). Ja, daar kan ik van genieten.»

HUMO Jijzelf laat je volgens mij niet snel opjagen.

Loos «Nooit. Ik heb altijd rustig in het leven gestaan. En ik zal ook altijd proberen om stress bij andere mensen weg te nemen. Zit ik in mijn auto en zie ik voor me een tak op de weg liggen, dan zal ik negen keer van de tien mijn vier pinkers opzetten en stoppen, om die tak in de berm te gooien. Zo heeft iedereen minder stress.»

HUMO Wat bezorgt je geestelijk genot?

Loos «Zelf iets maken dat niet alleen beter is dan wat je in de winkel vindt, maar vooral ook goedkoper. Neem nu zo’n houten buitenspeelhuisje voor kinderen, waar ze in de handel tussen de 200 en de 1.000 euro voor vragen. Ik heb onlangs op een vrije dag een partij steigerhout gekocht voor 50 euro, waarna ik mijn zaag, een hamer en nagels uit mijn kot heb gehaald, en eigenhandig zo’n ding in elkaar heb getimmerd. Nog een bel eraan en licht erin, en hup: mijn kinderen tevreden, en ik heb honderden euro uitgespaard. En de buurjongens die zo’n geprefabriceerd huisje hebben, mét glijbaan, komen nu altijd hier spelen. Toch goed gedaan, denk ik dan.»

HUMO Resten ons nog het hoogste lichamelijke genot, en je favoriete onenightstand.

Loos «Het hoogste lichamelijk genot? Mijn vrouw die me in de nek kust. Al zijn de oorlellen ook goed (lacht). Niet de daad dus, maar eerder het voorspel.»

HUMO En je favoriete onenightstand?

Loos «Vroeger zou ik zonder nadenken voor Ann Van Elsen zijn gegaan, maar nu zeg ik Emilia Clarke, -Daenerys in ‘Game of -Thrones’. Zij heeft het hele pakket: ’t is een knappe verschijning, ze kan keigoed acteren, en ze lijkt me vrij nuchter in het leven te staan. En ze is ook heel spontaan in interviews; je ziet haar meestal lachen.»

HUMO Noem ook eens iemand dichter bij huis?

Loos «Ik denk dat Ann Van Elsen het toch nog steeds zou halen. Al mag Valerie De Booserer ook nog altijd zijn. Tot voor kort had ik misschien ook Véronique De Kock vermeld, maar nu niet meer. Onlangs waren we met een hele bende op de Sinksenfoor, en daar heb ik haar in het echt gezien: ze is me toch wat te oud geworden. En ik weet ook wel dat al die bekende vrouwen aan zich laten prutsen, maar zij heeft precies toch wat overdreven. Nee, dan Emilia Clarke: haar wenkbrauwen bewegen tenminste nog altijd zonder hulp (lacht).»