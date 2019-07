De harde schooljaren van koning Filip: 'Albert en Paola keken niet naar hem om, natuurlijk waren zijn resultaten slecht'

Het was een opvallend openhartige koning Filip die vorige maand een publiek van vroege schoolverlaters toesprak: ‘Ik heb veel problemen gehad, ik voelde me slecht behandeld, het was niet altijd gemakkelijk.’ Er waren altijd al onverkwikkelijke geruchten over een brokkenparcours in de klas, maar voor het eerst sprak de vorst zo’n klare taal. Ter gelegenheid van de nationale feestdag reconstrueren een handvol eminente royaltywatchers en intimi de schoolcarrière van de koning: ‘Hij bloeide pas open toen hij eindelijk gewoon Filip kon zijn.’