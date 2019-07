'Ik hou van mijn littekens. Ik heb geleerd dat ik sterker ben dan ik dacht'

Nice, 14 JULI 2016 ‘Tegen de truck’

Hager Ben Aouissi (34) «Kenza (6) zegt vaak: ‘Mama heeft toverkracht: ze heeft gewonnen tegen de truck.’ Ze denkt sindsdien dat alleen ik haar kan beschermen.»

Het vuurwerk ter gelegenheid van de nationale feestdag is net afgelopen als een terrorist met een tientonner door de mensenmassa op de Promenade des Anglais raast. Hager Ben Aouissi werpt zich op haar dochtertje, maar ze worden allebei overreden. Wonder boven wonder blijven ze nagenoeg ongedeerd. Om hen heen sterven 86 mensen en raken er 450 gewond. Sedert die fatale avond wordt het meisje geplaagd door terugkerende nachtmerries, en ze kan alleen in het bed van haar moeder de slaap vatten. Zodra ze het geluid van een vrachtwagen hoort, plast ze in bed.

Utøya, 22 JULI 2011 ‘Ik moest sterven’

Tarjei Jensen Bech (27) «Ik kon zijn adem horen. Zijn voetstappen. Toen hoorde ik hem spreken: ‘Vandaag zullen jullie sterven, marxisten.’ Telkens opnieuw zei hij dat.»

Tarjei Jensen Bech wordt wakker door geweerschoten. Eerst denkt hij dat er vuurwerk wordt afgestoken. Dan ziet hij een blonde man in politie-uniform met een geweer door het tentenkamp stappen en kampeerders executeren. Hij waarschuwt zijn vrienden en loopt vervolgens voor zijn leven. Hij laat zich van de klippen vallen en zwemt als een bezetene. Toch wordt hij door een kogel geraakt in zijn been. Bij de aanslag komen 69 mensen om het leven, 66 raken er gewond en 650 anderen blijven getraumatiseerd achter. Vandaag zet Tarjei zich als vicegouverneur van de provincie Finnmark in tegen haat en racisme. Zijn been doet nog elke dag pijn.