Hij is aantoonbaar de meest succesvolle Vlaamse romancier van het jongste decennium. Zij is misschien wel de meest invloedrijke vrouw achter de schermen van de vaderlandse letteren. Het leven zoals het is ten huize van het echtpaar Stefan Hertmans (68) – Sigrid Bousset (50): ‘Niemand had het succes verwacht, en wij nog het minst van al.’